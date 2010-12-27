Ранее судимый петербуржец зарезал мужчину на почве ревности

Конфликт произошел на почве ревности к некой женщине.

В Кировском районе Петербурга 18 ноября наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, который в порыве ревности убил своего собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Сотрудников к дому на Дачном проспекте вызвали местные жители. Однако, на месте происшествия был найден труп петербуржца с ножевыми ранениями на шее. Неподалеку оказался и его предполагаемый убийца. Ранее он был несколько раз судим.

Конфликт произошел на почве ревности к некой женщине, которая в момент потасовки была в квартире. Как выяснялось позже, все трое уже имели проблемы с законом.

Ранее дворник из Петербурга сознался в убийстве 26-летней давности.

Фото: Piter.TV