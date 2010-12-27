Ранее судимый петербуржец зарезал мужчину на почве ревности

В Кировском районе Петербурга 18 ноября наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, который в порыве ревности убил своего собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по городу и Ленинградской области.
Сотрудников к дому на Дачном проспекте вызвали местные жители. Однако, на месте происшествия был найден труп петербуржца с ножевыми ранениями на шее. Неподалеку оказался и его предполагаемый убийца. Ранее он был несколько раз судим.
Конфликт произошел на почве ревности к некой женщине, которая в момент потасовки была в квартире. Как выяснялось позже, все трое уже имели проблемы с законом.
Ранее дворник из Петербурга сознался в убийстве 26-летней давности.
Фото: Piter.TV
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