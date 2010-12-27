Дворник из Петербурга сознался в убийстве 26-летней давности

Мужчина зарезал и сжег своего соперника.

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали мужчину, который 26 лет назад зарезал и сжег соперника из ревности.

Убитого нашли в мае 1993 года в песчаном карьере у деревни Приветнинское Выборгского района Ленобласти. 90 % поверхности его тела были покрыты ожогами.

15 апреля 1994 года Выборгская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Позже статью переквалифицировали на "Убийство".

8 октября 2019 года подозреваемого в преступлении удалось задержать. Им оказался 53-летний мужчина, работающий дворником в ООО ЖК №2 Красногвардейского района Петербурга.

По данным МВД, в 1993 году задержанный ударил потерпевшего камнем по голове и трижды пырнул его ножом. Затем он облил соперника бензином и поджег. На это преступление мужчина пошел из-за чувств к жене убитого. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV