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В Дагестане две женщины убили насильника и вымогателя

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Следствие по уголовному дело завершено и скоро состоится суд.

В Дагестане две женщины пойдут под суд за убийство насильника и вымогателя.

По материалам следствия, 12 января 2019 года молодой 25-летний мужчина пригласил к себе домой бывшую сожительницу, где изнасиловал ее. После изнасилования он стал заставлять девушку оформить кредитку на свое имя, а деньги передать ему. 

После всего случившегося у девушки возникли острые неприязненные чувства, и она решила убить насильника и вымогателя. На помощь она позвала свою родственницу. Пока мужчина спал, женщины связали ему руки и задушили шнуром от мобильного телефона. 

Сейчас следствием собраны достаточные доказательства виновности женщин в убийстве. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Видео: Piter.TV

Теги: изнасилование, новости дагестана, новости россии, убийситво
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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