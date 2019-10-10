В Дагестане две женщины убили насильника и вымогателя

Следствие по уголовному дело завершено и скоро состоится суд.

В Дагестане две женщины пойдут под суд за убийство насильника и вымогателя.

По материалам следствия, 12 января 2019 года молодой 25-летний мужчина пригласил к себе домой бывшую сожительницу, где изнасиловал ее. После изнасилования он стал заставлять девушку оформить кредитку на свое имя, а деньги передать ему.

После всего случившегося у девушки возникли острые неприязненные чувства, и она решила убить насильника и вымогателя. На помощь она позвала свою родственницу. Пока мужчина спал, женщины связали ему руки и задушили шнуром от мобильного телефона.

Сейчас следствием собраны достаточные доказательства виновности женщин в убийстве. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Видео: Piter.TV