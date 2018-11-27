Банки подвели итоги работы с застройщиками в Петербурге по новой схеме

Аналитики подвели промежуточные результаты работы по новой схеме финансирования.

Петербургские аналитики прокомментировали промежуточные результаты по работе банков с местными застройщиками. Специалисты считают, что новые схемы финансирования (эскроу-счета) показывают скромные итоги. По мнению экспертов, выход банков в новый для них сегмент ограничен насыщенностью жилищного рынка. Чтобы проверить эффективной системы необходимо подождать два-три года.

Напомним, что согласно новой схеме работы, банки могут взять на себя финансирование строительных проектов. Этим способом девелоперы воспользовались в 72 проектах. Отметим, что "ВТБ" взял на себя обязательства по 10 объектам. "Открытие" рассматривает около 10 заявок, две из которых представлены застройщиками из ленинградской области.

Ранее Piter.tv писал о том, что Центробанку предложили отправить под "гильотину" 27 "антиотмывочных" норм.

Фото: Piter.tv

