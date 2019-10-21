Центробанку предложили отправить под "гильотину" 27 "антиотмывочных" норм

Центробанк до конца года планирует определить, какие нормы избыточны.

Банки, брокеры, страховые компании и другие участники рынка попросили ЦБ в рамках "регуляторной гильотины" убрать 27 "антиотмывочных" норм. Об этом сообщил РБК.

Участники рынка хотят отменить требование предоставления миграционной карты у клиентов-иностранцев; также предлагается сделать минимальную сумму транзакции, при которой организации не будут устанавливать бенефициара; увеличить с 15 тыс. руб. до 100 тыс. руб. сумму страховых премий, которые можно выплатить клиентам без идентификации и так далее.

Центробанк до конца года планирует определить, какие нормы избыточны.

Также Центробанк допускает более решительное снижение ключевой ставки.

Видео: YouTube/ CareerOneStop