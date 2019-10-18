Центробанк допускает более решительное снижение ключевой ставки

Об этом рассказала Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина допускает более решительное снижение ключевой ставки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова председателя Центробанка. Ранее в ЦБ делали лишь небольшие шаги в изменении ставки. Правки не превышали не более 25 базисных пунктов.

Сейчас регуляторы основываются на инфляционных факторах и поступающих данных, которые позволяют менять экономических прогноз значительным образом. Сейчас текущая инфляция ниже целевого показателя ЦБ и равна 3,8 процентам.

Мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 года - начала 2019 года исчезли, мы видим дальнейшее снижение ставки. Если наш прогноз совокупного спроса и его компонентов указывает на возможное устойчивое отклонение инфляции от нашей цели, мы должны изменять нашу политику соответственно объясняет спикер

Эксперт добавила, что замедление инфляции вызвано не временными факторами, а в основном более устойчивыми параметрами, связанными со спросом клиентов. Ранее в сентябре ЦБ снизил ключевую ставку 25 базисных пунктов, до 7 процентов годовых.

На экономику страны влияют несколько других внутренних факторов. Среди них - налогообложение и монетарная политика. Сказывается замедление экспорта из страны, крупнейшего партнера России - Китая. Там зафиксировано замедление роста экономики.

Ранее Piter.tv писал о том, что Набиуллина сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаяния.

Видео: YouTube/CareerOneStop