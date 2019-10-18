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Центробанк допускает более решительное снижение ключевой ставки

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Об этом рассказала Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина допускает более решительное снижение ключевой ставки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова председателя Центробанка. Ранее в ЦБ делали лишь небольшие шаги в изменении ставки. Правки не превышали не более 25 базисных пунктов.

Сейчас регуляторы основываются на инфляционных факторах и поступающих данных, которые позволяют менять экономических прогноз значительным образом. Сейчас текущая инфляция ниже целевого показателя ЦБ и равна 3,8 процентам.

Мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 года - начала 2019 года исчезли, мы видим дальнейшее снижение ставки. Если наш прогноз совокупного спроса и его компонентов указывает на возможное устойчивое отклонение инфляции от нашей цели, мы должны изменять нашу политику соответственно

объясняет спикер

Эксперт добавила, что замедление инфляции вызвано не временными факторами, а в основном более устойчивыми параметрами, связанными со спросом клиентов. Ранее в сентябре ЦБ снизил ключевую ставку 25 базисных пунктов, до 7 процентов годовых.

На экономику страны влияют несколько других внутренних факторов. Среди них - налогообложение и монетарная политика. Сказывается замедление экспорта из страны, крупнейшего партнера России - Китая. Там зафиксировано замедление роста экономики.

Ранее Piter.tv писал о том, что Набиуллина сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаяния.

Видео: YouTube/CareerOneStop

Теги: снижение ставки, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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