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Набиуллина сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаяния
Сегодня, 7:30
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lesjasap

Набиуллина сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

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Глава ЦБ прокомментировала ситуацию в стране относительно развития инвестиций.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что основной задачей для экономики страны сейчас является развитие инвестиционного климата. По мнению специалиста, его необходимо кардинально улучшать. В частности, эксперт предлагает ужесточить контроль за сделками по слиянию и поглощению предприятий. 

Обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь иногда похоже на крик отчаяния

комментирует ситуацию Набиуллина.

Чиновница напомнила, что именно бизнес позволяет увеличивать экономический рост. А данная отрасль на данный момент не может и не готова брать на себя риски по инвестициям. Среди предложений по улучшению ситуации  Набиуллина предлагает защищать частную собственность, качественно заниматься внесудебным урегулированием корпоративных конфликтов и обеспечивать работу независимых судов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Центробанк России понизил курсы доллара и евро.

Фото: Piter.tv

Теги: бизнес, инвестиции, инвестиционный климат, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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