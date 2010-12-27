Набиуллина сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

Глава ЦБ прокомментировала ситуацию в стране относительно развития инвестиций.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что основной задачей для экономики страны сейчас является развитие инвестиционного климата. По мнению специалиста, его необходимо кардинально улучшать. В частности, эксперт предлагает ужесточить контроль за сделками по слиянию и поглощению предприятий.

Обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь иногда похоже на крик отчаяния комментирует ситуацию Набиуллина.

Чиновница напомнила, что именно бизнес позволяет увеличивать экономический рост. А данная отрасль на данный момент не может и не готова брать на себя риски по инвестициям. Среди предложений по улучшению ситуации Набиуллина предлагает защищать частную собственность, качественно заниматься внесудебным урегулированием корпоративных конфликтов и обеспечивать работу независимых судов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Центробанк России понизил курсы доллара и евро.

Фото: Piter.tv