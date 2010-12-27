В среду, 19 июня, Центробанк России понизил курсы доллара и евро. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".
Так, американская валюта упала в цене на 35,58 копейки. В данный момент, доллар стоит 63,9794 рубля. Кроме того, евро также потерял в цене. Сейчас эта валюта находится на отметке 71,6377 рубля.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, почему регулятор не вводит собственную цифровую валюту. Как оказалось, для распространения цифровых валют необходима соответствующая готовность общества.
Ранее мы сообщали о том, что Украина выдвинула обвинение четырем россиянам в гибели 298 человек, летевших на самолете MH17.
Фото:pixabay
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