Банки России заняли у ЦБ в марте рекордную с 2014 года сумму

Тогда финансовые организации заняли у Центробанка более 2,5 трлн рублей.

Как сообщил РБК 2 мая, по данным на 1 апреля 2020 года российские банки заняли у ЦБ РФ сумму в 3,19 трлн рублей. Данная цифра получена из отчетности кредитных организаций. Исходя из взятых обязательств, размер долга за март увеличился на 30,2%, до 739,37 млрд рублей. Данная сумма стала рекордной с декабря 2014 года, когда у ЦБ банкам пришлось занять более 2,5 трлн рублей.

Отмечается, что к регулятору обратились 27 кредитных организаций, в числе которых ВТБ, Московский кредитный банк, "Открытие", банк "Россия" и многие другие.

Ранее мы сообщали о том, что Правительство выделит 30 миллиардов рублей на помощь обманутым дольщикам. Об этом рассказал сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. На эти деньги, по словам главы кабмина, Фонд защиты прав дольщиков должен достроить проблемные объекты в стране и восстановить законные права "как минимум 10 тысяч граждан".