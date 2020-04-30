Правительство выделит 30 миллиардов на помощь обманутым дольщикам

Ещё 12 миллиардов правительство РФ выделит застройщикам.

Правительство выделит 30 миллиардов рублей на помощь обманутым дольщикам. Об этом рассказал сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На эти деньги, по словам главы кабмина, Фонд защиты прав дольщиков должен достроить проблемные объекты в стране и восстановить законные права "как минимум 10 тысяч граждан".

Ещё 12 миллиардов рублей правительство РФ выделит застройщикам на завершение строительства объектов в установленные сроки. Эту сумму направят в "Дом.РФ", который должен возместить убытки кредиторам компаний. Ранее банки уже снижали ставки по займам застройщикам до уровня ключевой ставки Центробанка.

Ранее мы писали, что в России подготовят общенациональный план по восстановлению занятости.

Видео: government.ru