Bandai Namco выпустила геймплейный трейлер Кинга из Tekken 8

Точная дата релиза пока остаётся неизвестной.

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер для компьютерной игры Tekken 8, который посвящен популярному бойцу по имени Кинг. Этот персонаж носит маску тигра и продолжает использовать в сражениях приёмы из реслинга. Ранее в социальных сетях были продемонстрированы подобные презентационные ролики по другим героям схваток. В их числе - Нина Уильямс, Кадзуя Мисима, Дзин Кадзама, Пол Феникс и Маршалл Ло. Напомним, что продюссер серии Кацухиро Харада, в настоящее время работает не только над восьмой частью франшизы, но дополнительно еще над несколькими проектами. Официально они не анонсированы в публичном пространстве. Tekken 8 станет первой игрой серии, которая будет разработана на движке Unreal Engine 5. Релиз проекта намечен в 2023 году на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точная дата релиза пока остаётся неизвестной.

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Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe

