  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:38
166
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Bandai Namco выпустила геймплейный трейлер Кинга из Tekken 8

0 0

Точная дата релиза пока остаётся неизвестной.

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер для компьютерной игры Tekken 8, который посвящен популярному бойцу по имени Кинг.  Этот персонаж носит маску тигра и продолжает использовать в сражениях приёмы из реслинга. Ранее в социальных сетях были продемонстрированы подобные презентационные ролики по другим героям схваток. В их числе - Нина Уильямс, Кадзуя Мисима, Дзин Кадзама, Пол Феникс и Маршалл Ло. Напомним, что продюссер серии Кацухиро Харада, в настоящее время работает не только над восьмой частью франшизы, но дополнительно еще над несколькими проектами. Официально они не анонсированы в публичном пространстве. Tekken 8 станет первой игрой серии, которая будет разработана на движке Unreal Engine 5. Релиз проекта намечен в 2023 году на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точная дата релиза пока остаётся неизвестной.

Bethesda показала сюжетный трейлер вампирского шутера Redfall.

Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe
 

Теги: bandai namco, tekken 8, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии