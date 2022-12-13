Следователи установили причастность банды педофилов из Петербурга к ещё трём эпизодам

Пожилого извращенца и мать-одиночку задержали летом прошлого года. Они снимали детское порно и совершали развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Петербургские следователи обнаружили данные ещё о трёх жертвах банды педофилов, которые снимали детское порно на собственной оборудованной "студии" в Приморскоом районе. Подробности о материалах дела приводит издание spb.aif.ru.

Напомним, что подозреваемые были задержаны летом прошлого года. Ими оказались 44-летняя мать-одиночка 73-летний мужчина. Как было установлено, пара совершала насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в течение трёх лет. Жертвами стали дети 2007-го, 2008-го и 2012-ого годов рождения. При этом выяснилось, что две из пострадавших девочек приходились дочерями задержанной женщине. Сама она работала вебкам-моделью, а её подельник-пенсионер увлекался нудизмом и проявлял нездоровый интерес к детям. Извращенец опубликовывал на своей странице в социальных сетях множество неоднозначных постов, под некоторыми из которых он писал слово "Птичка". Предположительно это было сигналом клиентам о появлении новых порно-роликов.

В качестве рабочего пространства педофилы использовали съемную квартиру на Мебельной улице, переоборудовав её в киностудию. В отношении банды возбудили уголовное дело по статьям 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Сейчас задержанные находятся в СИЗО.

Судя по новым данным, число жертв преступников возросло в 2 раза: у полиции есть основания полагать, что от рук педофилов пострадали ещё 2 ребенка в Петербурге и 1 – в Ленобласти. Одному ребёнку на момент совершения преступления было меньше 12-ти лет. Как и в случае с предыдущими жертвами, подозреваемые заставляли их обнажаться и сами демонстрировали половые органы.

Расследование дела продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали мужчину, который снимал видеоуроки по совращению детей.

Фото: Piter.TV