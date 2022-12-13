Петербуржца подозревают в съемках "видеоуроков" по совращению детей

На роликах мужчина рассказывал о том, как нужно домогаться до детей, и наглядно на ребёнке показывал всю последовательность насильственных действий.

Петербуржца задержали за съемку порнофильмов с участием приемной несовершеннолетней дочери, сообщил SHOT со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, мужчина занимался режиссурой роликов по совращению детей и сам участвовал в съемках вместе с 12-летней девочкой. Отмечается, что снятые материалы он продавал иностранцам за крипловалюту через DarkNet. На всех фото и видео девочка была в карнавальной маске. На роликах мужчина рассказывал о том, как нужно домогаться до детей, и наглядно на ребёнке показывал всю последовательность насильственных действий.

Специалисты после долгой и кропотливой работы смогли вычислить смартфон, на который педофил снимал видео, и пробили его геолокацию. Силовики нагрянули в квартиру в Выборгском районе Петербурга, где нашли и съемочное оборудование, и компьютер с шифровальной программой. Хозяин квартиры 37-летний петербуржец.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее задержанного учителя информатики из Петергофа изобличили в поцелуях в машине с 13-летней школьницей.

Фото: Piter.tv