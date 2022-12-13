Ранее задержанного учителя информатики из Петергофа изобличили в поцелуях в машине с 13-летней школьницей

В январе его задержал по подозрению в развратных действиях в отношении этой же девочки.

В Петергофе в январе 2023 года задержали учителя информатики по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. В результате допроса он был дополнительно изобличен в совершении развратных действий в отношении этой школьницы. Об этом стало известно Piter.tv.

По ранее поступившей информации, в период с 23 по 26 декабря 2022 года, 31-летний учитель информатики в своей квартире совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Также он изобличен в том, что в период с 1 по 15 октября 2022 года, находясь в автомобиле, он целовал 13-летнюю девочку и трогал её за грудь через одежду.

Возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Фото: Piter.tv