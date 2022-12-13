В Петергофе учитель информатики подозревается в совращении 13-летней

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

В Петергофе задержали учителя информатики по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, в период с 23 по 26 декабря 2022 года, 31-летний учитель информатики в своей квартире совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ (Развратные действия). Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Ранее суд арестовал петербургского учителя за хранение детского порно.

Фото: Piter.tv