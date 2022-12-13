Суд арестовал петербургского учителя за хранение детского порно

Следствие ходатайствовало об аресте Толоконникова, под стражей он пробудет до 11 марта 2023 года.

Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу бывшего школьного учителя Георгия Толоконникова, которого обвиняют в хранении детской порнографии, а также развращении несовершеннолетних и половом сношении с ученицей, не достигшей 16-летнего возраста. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие ходатайствовало об аресте Толоконникова, под стражей он пробудет до 11 марта 2023 года. О порнографических материалах с участием детей на компьютере учителя рассказала его коллега полиции. Он успел проработать в школе, расположенной в Пушкинском районе, всего месяц и был учителем дополнительного образования.

Следствие полагает, что мужчина не только хранил на своих устройствах откровенные снимки с подростками, но и домогался их, а одной из его жертв является шестиклассница.

Ранее по факту распространения детского порно в Пушкинском районе возбудили уголовное дело. По предварительным данным, архив шокирующих материалов при помощи мессенджера создал школьный учитель.

Фото: Piter.tv

