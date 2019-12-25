Банда карманников, грабивших пассажиров петербургского метро, предстала перед судом

Нарушители закона присвоили себе более 1,7 миллиона рублей.

Суд предъявил обвинение членам банды грабителей в Петербурге. По версии следствия, шесть человек вытаскивали деньги из сумок и карманов пассажиров городского метрополитена. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленники были задержаны в марте. Как установили сотрудники Управления угрозыска, организованная группа совершила как минимум четыре кражи.

Позже появились сведения еще о пяти кражах, совершенных грабителями на территории "подземки". Таким образом, начиная с декабря 2018 года по февраль 2020 года обвиняемыми было похищено свыше 1,7 миллионов рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела.

Обвинение было предъявлено в четверг, 17 сентября. Сейчас нарушители закона находятся под арестом, мера пресечения остается прежней.

Ранее мы рассказали о том, что неизвестный с ножом ограбил магазин кальянов во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV