Маневры продлятся до 19 июня.

Балтийский флот начал учения с участием около 60 боевых кораблей, судов обеспечения и катеров. Об этом рассказали представители пресс-службы флота. Также в маневрах будут задействованы до двух тысяч единиц вооружения, специальная техника, свыше 40 самолетов и вертолетов авиационной группировки. Военные уточнили, что тактические группы уже вышли из пунктов базирования и проводят развертывание сил в указанной акватории.

В Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота. пресс-служба флота

Экипажи кораблей в ходе маневров выполнят задачи по защите и обороне морских коммуникаций, пунктов базирования флота. Перед военными стоит цель повысить уровень боеготовности, совершенствования по взаимодействию, выучки морского и личного состава береговых подразделений. Военные учения продлятся до 19 июня.

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Фото и видео: Минобороны России

