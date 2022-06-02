Мишустин: развитие Севморпути стало важной задачей для России из-за санкций

По поручению президента РФ полномочия по управлению Севморпутем передали госкорпорации "Росатом".

Развитие Северного морского пути стало важной задачей для России из-за санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, Севморпуть является надежным транспортным коридоров, проходящим в пределах территориальных вод и экономической зоны страны. Также Мишустин отметил, что его можно использовать для альтернативных маршрутов, чтобы экспортировать продукцию в дружественные страны.

Глава правительства заявил, что по поручению президента РФ полномочия по управлению Севморпутем передали госкорпорации "Росатом". Он напомнил, что в ее ведении находится отечественный ледокольный флот.

Ранее Мишустин заявил, что экономика проходит период адаптации к санкциям.

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