Мишустин: экономика проходит период адаптации к санкциям

Экономика России проходит период адаптации к санкциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, трансформация системы контроля снизила административные издержки бизнеса. Мишустин отметил, что издержки были снижены на 160-189 млрд рублей. Глава правительства добавил, что эти ресурсы предприниматели смогут направить на собственное развитие.
Ранее мы сообщали, что кабмин поможет лесной промышленности, продлив действие лесных деклараций.
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