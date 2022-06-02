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Мишустин: экономика проходит период адаптации к санкциям

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Трансформация системы контроля снизила административные издержки бизнеса на 160-180 млрд рублей.

Экономика России проходит период адаптации к санкциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, трансформация системы контроля снизила административные издержки бизнеса. Мишустин отметил, что издержки были снижены на 160-189 млрд рублей. Глава правительства добавил, что эти ресурсы предприниматели смогут направить на собственное развитие.

Ранее мы сообщали, что кабмин поможет лесной промышленности, продлив действие лесных деклараций.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, санкции, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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