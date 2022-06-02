Мишустин: экономика проходит период адаптации к санкциям

Трансформация системы контроля снизила административные издержки бизнеса на 160-180 млрд рублей.

Экономика России проходит период адаптации к санкциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, трансформация системы контроля снизила административные издержки бизнеса. Мишустин отметил, что издержки были снижены на 160-189 млрд рублей. Глава правительства добавил, что эти ресурсы предприниматели смогут направить на собственное развитие.

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