Кабмин поможет лесной промышленности, продлив действие лесных деклараций

Михаил Мишустин рассказал о проблемах предпринимателей в данной отрасли экономики.

Российское правительство поможет лесной промышленности, продлив действие лесных деклараций. Соответствующее заявление сделал на заседании президиума комиссии по повышению экономической устойчивости в условиях западного санкционного давления премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что разрешения будут действовать не один год, а два. Ранее отечественные предприниматели направили властям просьбу принять данное постановление. Это решение даст предпринимателям время для адаптации к новым условиям и обеспечить обновление системы доставки материалов.

…При условии, что они были поданы до 1 мая текущего года…таким образом, работать по уже действующим декларациям можно будет вплоть до 1 мая 2024 года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина России напомнил о том, что лесная промышленность сталкивается с отказами со стороны иностранных поставщиков исполнять принятые ранее международные обязательства. Проблемы фиксируется в логистических цепочках поставок. На текущий момент затруднен вывоз, хранение и переработка лесоматериалов.

Мишустин: стабилизация цен на российские ценные бумаги ожидается в течение двух лет.

Фото и видео: Правительство России