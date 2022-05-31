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Мишустин: стабилизация цен на российские ценные бумаги ожидается в течение двух лет

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Глава кабмина рассказал о высокой волатильности биржевых цен.

Российское правительство планирует продлить срок, в течение которого компании смогут "держать" выкупленные обратно акции. Период продлен до двух лет. Соответствующей информацией поделился на заседании президиума комиссии по повышению экономической устойчивости в условиях западного санкционного давления премьер-министр страны Михаил Мишустин. По мнению чиновников, именно два два года прогнозируется стабилизация цен на мировых биржах.

Он действует до конца августа и дает компаниям возможность держать свои акции не более одного года. Теперь мы предлагаем увеличить этот срок до двух лет.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель российского кабмина напомнил о том, что на фоне волатильности на фондовом рынке властями страны введен временный порядок выкупа собственных акций на бирже.

Кабмин расширил план поддержки экономики еще на 10 пунктов.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: биржа, кабмин, михаил мишустин, ценные бумаги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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