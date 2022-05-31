Кабмин расширил план поддержки экономики еще на 10 пунктов

Михаил Мишустин рассказал об обеспечении финансовой устойчивости экономики.

Российское правительство расширило план первоочередной поддержки отечественной экономики еще на 10 пунктов. Соответствующее заявление на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости системы в условиях западных санкций сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Еще на 10 позиций правительством был расширен план первоочередных действий. Основная цель - наполнить экономику ликвидностью и помочь развитию инвестиционного процесса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Изменения касаются работы публичных акционерных обществ, а также функционирования финансового рынка. В частности, российские компании, оказавшиеся под западным санкционным давлением, получат возможность временно не избирать у себя совет директоров. В отдельных случаях этот руководящий орган сохранить полномочия без переизбрания новых управленцев. Это касается ситуации, при котором состав совета директоров стал менее установленного минимума.

Мишустин: в РФ появится единая система мониторинга программ льготного кредитования.





Фото и видео: Правительство России