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Кабмин расширил план поддержки экономики еще на 10 пунктов

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Михаил Мишустин рассказал об обеспечении финансовой устойчивости экономики.

Российское правительство расширило план первоочередной поддержки отечественной экономики еще на 10 пунктов. Соответствующее заявление на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости системы в условиях западных санкций сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Еще на 10 позиций правительством был расширен план первоочередных действий. Основная цель - наполнить экономику ликвидностью и помочь развитию инвестиционного процесса.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Изменения касаются работы публичных акционерных обществ, а также функционирования финансового рынка. В частности, российские компании, оказавшиеся под западным санкционным давлением, получат возможность временно не избирать у себя совет директоров. В отдельных случаях этот руководящий орган сохранить полномочия без переизбрания новых управленцев. Это касается ситуации, при котором состав совета директоров стал менее установленного минимума.

Мишустин: в РФ появится единая система мониторинга программ льготного кредитования.


 
Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, кабмин, михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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