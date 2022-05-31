Мишустин: в РФ появится единая система мониторинга программ льготного кредитования

Глава кабмина сообщил о проекте оперативного отслеживания программ льготного кредитования.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что на территории страны появится единая система мониторинга программ льготного кредитования. Соответствующее заявление премьер-министр сделал на заседании президиума комиссии по повышению экономической устойчивости в условиях западного санкционного давления.

Планируем запустить единую информационную систему оперативного мониторинга программ льготного кредитования. Подобный механизм уже действует в рамках программы ФОТ 3.0. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина России отметил, что к программе уже подключены основные отечественные кредитные организации, а проект доказал властям свою действенность.

Кабмин предусмотрел рассрочку по бюджетным кредитам для регионов.

Фото и видео: Правительство России