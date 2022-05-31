Кабмин предусмотрел рассрочку по бюджетным кредитам для регионов

Михаил Мишустин рассказал о реструктуризации задолженностей по платежам.

Российское правительство предусмотрело рассрочку по бюджетным кредитам для регионов. Соответствующее заявление сделал на оперативном совещании с кабинетом министров премьер Михаил Мишустин. Он уточнил, что постановление затронет те займы, которые власти субъектов РФ брали на дефицита местных бюджетов. Данное решение принято в рамках работы президиума комиссии по повышению устойчивости экономической системы страны.

Они теперь смогут реструктуризировать платежи по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита как в части погашения основного долга, так и процентов по нему. Соответствующее постановление правительства подписано. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению руководителя кабмина, направление по финансовой стабильности российских регионов является одним из важнейших в работе правительства страны.

Кабмин распределил между 10 регионами средства на снижение выбросов в атмосферу.

Фото и видео: Правительство России