Кабмин распределил между 10 регионами средства на снижение выбросов в атмосферу

Михаил Мишустин рассказал о проекте "Чистый воздух".

Российское правительство распределило между 10 регионами денежные средства на снижение загрязняющих выбросов в атмосферу. на данную задачу чиновники направили из федерального бюджета около девяти миллиардов рублей в текущем 2022 году. Речь идет о реализации проекта "Чистый воздух", который нацелен на снижение вредных выбросов.

Правительство направило почти 9 млрд рублей на реализацию мероприятий федерального проекта "Чистый воздух" в текущем году. Средства получат 10 российских субъектов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт отметил, что средства будут направлены на реконструкцию котельных и перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, комбинированное или электрическое снабжение. В большинстве регионов РФ будут отремонтированы трамвайные и троллейбусные сети, закуплен более экологичный вид общественного транспорта. По мнению Мишустина, данный подход властей позволит улучшить качество жизни населения в регионах и сформировать более безопасные условия для здоровья граждан.

Мишустин анонсировал создание научно-производственного центра в сфере семеноводства.

Фото и видео: Правительство России