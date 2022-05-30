Глава кабмина РФ сообщил о формировании НПЦ на базе пяти профильных учреждений.

Глава российского правительства Михаил Мишустин анонсировал создание научно-производственного центра в сфере семеноводства. Соответствующее заявление премьер-министр сделал на оперативном совещании кабинета министров. Чиновник уточнил, что НПЦ будет сформирован на базе пяти профильных институтов страны. Однако при этом данные учреждения не будут объединены в единую структуру. Данное постановление руководитель кабмина уже подписал.

Будет создан НПЦ, его специалисты займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Мишустина, данное постановление правительство имеет перед собой цель создать комфортные условия для развития семеноводства. В числе пяти институтов, которые сформируют НПЦ, заявлен московский Курчатовский институт.

Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений.

Фото и видео: Правительство России