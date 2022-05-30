Глава российского правительства Михаил Мишустин анонсировал создание научно-производственного центра в сфере семеноводства. Соответствующее заявление премьер-министр сделал на оперативном совещании кабинета министров. Чиновник уточнил, что НПЦ будет сформирован на базе пяти профильных институтов страны. Однако при этом данные учреждения не будут объединены в единую структуру. Данное постановление руководитель кабмина уже подписал.
Будет создан НПЦ, его специалисты займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
По словам Мишустина, данное постановление правительство имеет перед собой цель создать комфортные условия для развития семеноводства. В числе пяти институтов, которые сформируют НПЦ, заявлен московский Курчатовский институт.
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений.
Фото и видео: Правительство России
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