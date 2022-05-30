Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений

Российское правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медицинских учреждений: больниц и поликлиник. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что обновление затронет 23 региона. Данное поручение ранее властям дал глава государства Владимир Путин.
Задача – привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов. Так должно быть по всей стране…
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Задача по модернизации первичного звена системы здравоохранения выполняется кабинетом министров совместно с региональными администрациями.
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий.
Фото и видео: Правительство России
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