  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:36
110
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений

0 0

Кабмин России рассказал о задаче осовременить первичное звено системы здравоохранения.

Российское правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медицинских учреждений: больниц и поликлиник. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что обновление затронет 23 региона. Данное поручение ранее властям дал глава государства Владимир Путин.

Задача – привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов. Так должно быть по всей стране… 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Задача по модернизации первичного звена системы здравоохранения выполняется кабинетом министров совместно с региональными администрациями.

Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий.

Фото и видео: Правительство России

Теги: больницы, кабмин, михаил мишустин, первичное звено, поликлиники
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии