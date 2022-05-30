Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

Глава кабмина РФ рассказал о подписании документа по соцвыплатам.

Глава российского правительства подписал постановление об индексации МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий для неработающих граждан. Соответствующее заявление сделал на заседании с коллегами премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что подписал документ об увеличении ряда социальных выплат, начиная с первого июня.

Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник отметил, что российские пенсионеры в среднем будут получать свыше 19 тысяч рублей ежемесячно. МРОТ по стране превысит 15,2 тысячи рублей. Такое решение позволит властям увеличить оплату труда для более чем четырех миллионов граждан. С повышением прожиточного минимума вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет, а также на несовершеннолетних в возрасте от трех до 17 лет, воспитывающихся в семьях с низкими доходами.

Мишутин: инфляция в России с начала мая достигла минимума с 1999 года.

Фото и видео: Правительство России