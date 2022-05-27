Мишутин: инфляция в России с начала мая достигла минимума с 1999 года

По словам главы кабмина, основной задачей экономики на данный момент является адаптация торговли и предприятий к новым формам логистики.

За первые 20 дней мя инфляция в России достигла минимума с 199 года. За последнюю неделю в стране и вовсе была зафиксирована дефляция, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления перед суперфиналистами IV конкурса управленцев "Лидеры России".

Глава кабмина подчеркнул, что на рынке страны не произошло товарного дефицита, а также сокращения производства и глобального роста безработицы.

Мишустин резюмировал, что на данный момент главной проблемой является адаптация торговли и предприятий к новым логистическим и финансовым условиям.

Как ранее отметил Василий Небензя, вводить санкции против КНДР во время всплеска пандемии COVID-19 безответственно.

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