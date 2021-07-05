Балицкий заявил об отсутствии возможности захватить Запорожскую АЭС у ВСУ

Вооруженные силы Украины не обладают ресурсами для силового захвата Запорожской атомной электростанции. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Мы не видим никакой сегодня возможности <...> у противника захватить эту станцию физически. Тем более, они абсолютно выдохлись на своих бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли свой ударный ресурс.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области