Балицкий заявил об отсутствии возможности захватить Запорожскую АЭС у ВСУ

Вооруженные силы Украины не обладают ресурсами для силового захвата Запорожской атомной электростанции. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Мы не видим никакой сегодня возможности <...> у противника захватить эту станцию физически. Тем более, они абсолютно выдохлись на своих бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли свой ударный ресурс.
Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области
Балицкий заявил о срыве попытки ВСУ нарушить оборону сил России на запорожском направлении.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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