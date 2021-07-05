  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:33
187
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Балицкий заявил об отсутствии возможности захватить Запорожскую АЭС у ВСУ

0 0

Врио главы Запорожья оценил ситуацию с ЗАЭС в регионе.

Вооруженные силы Украины не обладают ресурсами для силового захвата Запорожской атомной электростанции. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Мы не видим никакой сегодня возможности <...> у противника захватить эту станцию физически. Тем более, они абсолютно выдохлись на своих бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли свой ударный ресурс.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области

Балицкий заявил о срыве попытки ВСУ нарушить оборону сил России на запорожском направлении.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: всу, евгений балицкий, запорожская аэс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии