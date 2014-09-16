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Балицкий заявил о срыве попытки ВСУ нарушить оборону сил России на запорожском направлении

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Врио главы Запорожья рассказал о ситуации на СВО.

Ночная попытка Вооруженных сил Украины прорвать оборону российских сил на запорожском направлении была отбита. СПециалистам удалось подбить три  танка и три боевые машины пехоты противников. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области  Евгений Балицкий.

Сегодня ночью была попытка <...> попасть на наши позиции, были подбиты три танка, три БМП, большое количество солдат противника полегло в очередной раз. И они отступили.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: всу, евгений балицкий, запорожское направление, контрнаступление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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