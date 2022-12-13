Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре

Врио главы Запорожья рассказал о хитрости со стороны ВСУ.

Украина специально подняла уровень воды в реке Днепр для того, чтобы затопить минные поля, которые располагаются на левой стороне. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что на эту хитрость со стороны киевского режима местные власти готовы ответить своей. Врио главы региона добавил, что если ВСУ думают о том, что ликвидировали минные поля, то противника ждет сюрприз. Дополнительно эксперт не видит в настоящее время необходимости эвакуации граждан города Энергодара или сотрудников Запорожской атомной электростанции.

Мы видим, что противник использует воду. У нас сейчас 17,05 уровень Днепра, и мы понимаем, что они подняли специально уровень воды, чтобы затопить минные поля, которые находятся на левой стороне Днепра. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live