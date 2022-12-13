Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой

В Запорожье рассказали о ситуации в регионе.

Готовность Вооруженных сил Украины к контрнаступлению в регионе специальной военной операции России в настоящее время остается достаточно низкой. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что киевский режим лишился своего шанса по попытка атаковать ВС РФ осенью прошлого года. Сейчас военные из России обладают всем необходимым, включая человеческие и технические ресурсы, для того, чтобы отразить натиск противника.

Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая... С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live