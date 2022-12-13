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Балицкий заявил о готовности России отразить удар ВСУ в Запорожской области

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Врио главы Запорожья рассказал о ситуации на линии соприкосновения.

Вооруженные силы России готовы отразить возможное наступление противника на территории Запорожской области. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий. Эксперт уточнил, что в настоящее время на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции сформированы достаточно хорошие укрепления для отражения атак ВСУ.

Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении.

Евгений Балицкий, варио главы Запорожья

Балицкий: детский межрегиональный медцентр в Мелитополе обойдется примерно в 7 млрд рублей.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: всу, евгений балицкий, запорожская область, запорожье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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