Врио главы Запорожья рассказал о плане строительства современного центра для несовершеннолетних пациентов.

Стоимость строительства детского межрегионального медицинского центра для Запорожской и Херсонской областей в городе Мелитополе оценивается в семь миллиардов рублей. Соответствующее заявление перед российским президентом Владимиром Путиным на рабочей встрече сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Глава государства заверил чиновника о том, что поликлиники на подконтрольной Москве части Запорожья будут более современными и оснащенными, чем в еще не освобожденных от контроля Киева областях центрах региона.

Процесс пошел, рабочая группа создана под руководством Михаила Альбертовича Мурашко. Определена сумма, которая должна быть. Это около 7 млрд рублей. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Владимир путин пояснил, что медицинский центр в Мелитополе будет предоставлять пациентам больше услуг на самом высоком уровне. Россия займется подготовкой специалистов и предоставит новейшее оборудование.

Балицкий доложил Путину, что батальон имени Судоплатова в апреле заключит контракт с ВС РФ.

Фото и видео: Kremlin.ru