Временно исполняющий обязанности лавы Запорожской области Евгений Балицкий доложил в четверг 6 апреля российскому президенту Владимиру Путину о том, что созданный в регионе батальон имени Судоплатова в апреле текущего года заключит контракт с Вооруженными силами РФ, после чего будет обеспечен оружием. Глава государства в рамках рабочей встречи с чиновником отметил, что важно предусмотреть все социальные гарантии для бойцов этого добровольческого формирования.
Мы уже получили директивой Генштаба статус, присвоен номер. Дальше в этом месяце контрактование пойдет, дальше в этом месяце мы получаем уже оружие.
Евгений Балицкий, врио главы Запорожья
Напомним, что 20 сентября 2022 года Евгений Балицкий сообщал, что подписал указ о создании в области добровольческих батальонов. Один из них назван в честь Павла Судоплатова (1907-1996). Речь идет об уроженце города Мелитополя Запорожской области. Это советский разведчик, который боролся с украинским национализмом, немецкими оккупантами во времена Великой Отечественной войны.
Глава Запорожья Балицкий заявил о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба.
Фото и видео: Kremlin.ru
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