Врио главы Запорожья рассказал о соцгарантиях для добровольцев.

Временно исполняющий обязанности лавы Запорожской области Евгений Балицкий доложил в четверг 6 апреля российскому президенту Владимиру Путину о том, что созданный в регионе батальон имени Судоплатова в апреле текущего года заключит контракт с Вооруженными силами РФ, после чего будет обеспечен оружием. Глава государства в рамках рабочей встречи с чиновником отметил, что важно предусмотреть все социальные гарантии для бойцов этого добровольческого формирования.

Мы уже получили директивой Генштаба статус, присвоен номер. Дальше в этом месяце контрактование пойдет, дальше в этом месяце мы получаем уже оружие. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Напомним, что 20 сентября 2022 года Евгений Балицкий сообщал, что подписал указ о создании в области добровольческих батальонов. Один из них назван в честь Павла Судоплатова (1907-1996). Речь идет об уроженце города Мелитополя Запорожской области. Это советский разведчик, который боролся с украинским национализмом, немецкими оккупантами во времена Великой Отечественной войны.

Глава Запорожья Балицкий заявил о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба.

Фото и видео: Kremlin.ru