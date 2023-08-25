Балицкий заявил о "сумасшедших" потерях ВСУ в Запорожье

Врио главы Запорожья рассказал о тактике ВСУ в регионе.

Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются наступать на Запорожском направлении, однако российские специалисты успешно сжигают иностранную технику, которую применяет армия киевского режима. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий. Чиновник добавил, что противник несет значительные потери личного состава и средств.

Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой... Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Чиновник заметил, что в Работино противник атакует преимущественно на иностранной технике — "Леопардах" и "Брэдли", а боевую тактику противни практически не меняет и не бережет своих людей на поле сражений.

Балицкий: у ВСУ на Запорожском фронте нет возможности наступать батальонами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости