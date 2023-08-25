Врио главы Запорожья объяснил как ВСУ могут стать" сладкой добычей" на СВО.

Вооруженные силы Украины на запорожском направлении лишены возможности пойти в наступление батальонами, так как могут использовать лишь небольшие группы. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Евгений Балицкий. Чиновник заметил, что в противном случае по скоплению техники и силы противника будет совершено огневое поражение. Он пояснил, что в этом и заключается сложность современных военных действий, так как теперь вся территория "прозрачна" и хорошо просматривается.

Всех волнует, почему они не соберут там сразу 10 батальонов... Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение. Поэтому собраться они не могут, они вынуждены идти маленькими кучками, накатами, волнами. А это для стрелковых подразделений просто сладкая добыча. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий выступил против образования новой олигархии в Запорожской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости