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Балицкий выступил против образования новой олигархии в Запорожской области

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Врио главы Запорожья рассказал о том, что собственность в регионе останется в руках государства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналистам "РИА Новостей" заявил о том, что в новом российском  регионе, учитывая новый вектор экономического развития, "олигархия или политическая элита" приветствоваться не будет. Чиновники не спешат на территории отдавать собственность в частные руки, а планируют использовать лучшие модели советского общества. 

Если мы сейчас опять проведем приватизацию, мы снова окажемся в том несправедливом мире, когда люди будут недовольны. А мы хотим получить ту модель, когда государство получает ренту с земли в лице фермерского хозяйства, но за эту ренту оно строит школы, дороги.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Чиновник пояснил, что единственный гарант в Запорожской области на сегодняшний день - это государство. Евгений Балицкий заметил, что страховые компании, банки не способны "спокойно раздавать кредиты", а железная дорога в регионе не может нормально работать, так как если РЖД зайдет на территорию, то попадет под санкционное давление. Поэтому нельзя назвать эффективной и работой морских портов, так как объекты не внесены в международные реестры. 

Балицкий: в Запорожской области снизилось количество терактов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: евгений балицкий, запорожская область, новые регионы, олигархия, частная собственность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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