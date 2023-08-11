Балицкий: в Запорожской области снизилось количество терактов

В Запорожской области снизилось количество терактов. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий в интервью "РИА Новости".
По его словам, статистика показывает низкие цифры по количеству терактов и диверсий. Балицкий отметил, что люди научились "эффективно смотреть за своей жизнью и безопасностью". Также врио главы региона добавил, что большой объем работы в этом направлении был проведен силовыми структурами.
Ранее Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре.
Видео: Telegram / РИА Новости
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