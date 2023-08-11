Балицкий: в Запорожской области снизилось количество терактов

Врио главы региона отметил, что большой объем работы в этом направлении был проведен силовыми структурами.

В Запорожской области снизилось количество терактов. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий в интервью "РИА Новости".

По его словам, статистика показывает низкие цифры по количеству терактов и диверсий. Балицкий отметил, что люди научились "эффективно смотреть за своей жизнью и безопасностью". Также врио главы региона добавил, что большой объем работы в этом направлении был проведен силовыми структурами.

Ранее Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре.

Видео: Telegram / РИА Новости