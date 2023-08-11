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Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре

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Врио главы Запорожской области намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах в сентябре.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

В рамках встречи с главой государства Балицкий намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре. Он отметил, что перед этим встретится с руководством внутренней политики.

Это правильно, корректно – президент должен посмотреть в глаза человеку, которому он доверит серьезный регион, тем более воюющий.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области

Ранее Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир путин, встреча, евгений балицкий, запорожская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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