Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".
В рамках встречи с главой государства Балицкий намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре. Он отметил, что перед этим встретится с руководством внутренней политики.
Это правильно, корректно – президент должен посмотреть в глаза человеку, которому он доверит серьезный регион, тем более воюющий.
Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области
Ранее Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр.
Видео: Telegram / РИА Новости
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