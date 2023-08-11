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Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр

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Он отметил, что ВСУ используют по 100-200 граммов дронами.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, как украинские войска забрасывают взрывчатку через Днепр. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, противник забрасывает взрывчатку С4 западного производства. Балицкий отметил, что ВСУ используют по 100-200 граммов дронами, которые перевозят через Днепр.

Специальные службы ведут достаточно эффективную работу – и таких отлавливаем.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области

Ранее Балицкий заявил, что средства РЭБ в Запорожской области оказались очень эффективны против украинских беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: взрывчатка, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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