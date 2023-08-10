Балицкий: средства РЭБ в Запорожской области оказались очень эффективны против украинских беспилотников

Средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области оказались очень эффективны против украинских беспилотников. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий в интервью "РИА Новости".
По его словам, в Запорожской области готовились к контрнаступлению Украины. Он подчеркнул, что в Запорожье ожидали "тысячную армаду дронов", которые сметут все на своем пути. Балицкий подчеркнул, что если бы не эффективная работа средств РЭБ, беспилотники могли нанести очень большой ущерб.
Я лично видел развернутые, падающие дроны, которые шли группами, шли боевыми порядками по 12 штук и которые разворачивались, переворачивались вверх ногами и падали.
Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области
Ранее Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС.
Видео: Telegram / РИА Новости
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