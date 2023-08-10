Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС

Врио главы Запорожья оценил оборону объекта от сил противника.

На территории Запорожской атомной электростанции специалисты отработали все сценарии защиты от возможной атаки со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового российского региона Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что на режимном объекте остаются подразделения, которые готовы к высадке десанта противника по береговой линии или попытке прорыва диверсионной группы сил.

Угрозу мы такую видим, и все возможные сценарии, которые могут быть у сумасшедших наркоманов с Банковой, мы отрабатываем. У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите... Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Глава Запорожья пояснил, что в настоящее время мины тдействительно расположены на всем побережье Каховского водохранилища (сейчас - береговая зона). Евгений Балицкий заметил, что локация уже начала прорастать травой и деревьями, но вся территоррия по подходам остается заминированной, а по периметру ЗАЭС располагается трехслойная линия обороны.

Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск в Запорожье.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости