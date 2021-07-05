Балицкий заявил о стабильной работе всех промышленных предприятия в Запорожской области

Врио главы Запорожья рассказал о работе промышленности.

На текущий момент все 122 промышленных предприятия, находящиеся в Запорожской области, работают стабильно, несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Чиновник заметил, что объекты функционируют в стабильном режиме.

У нас 122 предприятия промышленных, они открылись и работают. У нас миллион гектар земли, которые обслуживают фермеры, заканчивают посадку яровых и будут собирать сейчас озимые. Жизнь продолжается, люди живут и работают. Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области

Балицкий заявил об отсутствии возможности захватить Запорожскую АЭС у ВСУ.

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