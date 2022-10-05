Балицкий обратился в МИД с просьбой поднять вопрос о блокировке КПП в Васильевке

Врио главы региона рассказал о том, что людей из региона не выпускает украинская сторона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обратился в МИД с просьбой поднять вопрос перед Всемирной организацией по поводу односторонней блокировки контрольно-пропускного пункта в Васильевке. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24".

КПП "Васильевка" сегодня с нашей стороны открыт как на въезд, так и на выезд. К сожалению, со стороны украинского режима переезд сегодня закрыт. Людей не выпускают под разными надуманными предлогами. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Эксперт добавил, что граждан не выпускают из региона даже в том случае, если им требуется посетить похороны или навестить близких. Евгений Балицкий призывает поднять проблему не только в ООН, но также и перед европейскими политическими лидерами.

Балицкий: Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины.

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