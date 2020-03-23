Балалаечник из Перми перепел песню Little Big Uno

В исполнении артиста текст песни приобрел новый смысл.

Житель Пермского края, музыкант и балалаечник-виртуоз Андрей Киряков перепел песню Little Big Uno, с которой группа должна была выступать на "Евровидении". Видео появилось на официальной странице артиста в Instagram.

Стоит отметить, что в исполнении Кирякова композиция приобрела новый смысл. В частности, музыкант призвал людей не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса, а также не забывать об активном образе жизни.

"Сегодня петь можно только про это,

Коронавирус захватил уж полсвета.

Но мы не будем унывать россияне,

Мы не будем унывать, страна наша с нами", - говорится в первых строчках песни.

В описании к видеоролику музыкант написал, что на этот противовирусный контент его вдохновили #corUNOvirus и @LittleBigband. Он также заявил, что "главной мерой профилактики заболевания является обработка рук спиртосодержащим антисептиком, мытье рук водой с мылом, совмещенное с регулярным просмотром этого ролика".

Напомним, рейв-группа LittleBig должна была представлять Россию на "Евровидении-2020". Однако из-за коронавируса конкурс отменили. В настоящий момент обсуждается перевод мероприятия в онлайн-режим.

Видео: YouTube / Андрей Киряков