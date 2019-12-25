Байкеру из Токсовской администрации выплатили компенсацию после увольнения

Илья Кравченко уводился по собственному желанию.

После размещения в социальных сетях видео с перепалкой между жителями Нового Девяткино и начальником отдела по связям с общественностью и социальной работе Токсовского района Ильи Кравченко, чиновник отказался от должности по собственному желанию. Тем не менее, не дружащий с экологией байкер получил от бывшего начальства отпускные. Об этом сообщил 47news.

Напомним, что конфликт разгорелся после того, как Кравченко посетил одну из парковок на мотоцикле и оставил там мусорный пакет. Представителю власти сделали замечание, на которое последовал ответ с употреблением нецензурных слов. Также чиновник попросил называть его "царем".

Бывшего пиарщика быстро отстранили от должности. Однако он не стал ждать, пока пройдет проверка, и сам подал заявление на увольнение. Администрация выплатила ему компенсацию за 12 дней положенного отпуска.

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Фото: YouTube / UCEhg7XOGUha6hsSgUxjYEZg (скриншот из видео)