Сотрудник администрации Токсово извинился за ругань на просьбу убрать за собой мусор

Сотруднику отдела связей с общественностью и социальной работы токсовской администрации Илье Кравченко пришлось извиниться за некорректное поведение. Об этом сообщил iVBG.ru.
На днях мужчина выбросил пакет с мусором на парковке во время катания на мотоцикле в Новом Девяткино. Как только местные жители сделали байкеру замечание, он решил дать отпор с помощью крепкого словца и угроз. Видеозапись с конфликтом разместили в ВК-сообществе "Девяткино LIVE | Мурино ".
Впоследствии Илья Кравченко принес свои извинения и признал, что "завелся на ровном месте":
Осознал. Общественное порицание считаю заслуженным. Еще раз приношу свои извинения парню-оператору и его спутнице, и всем свидетелям моего недостойного поведения.
раскаялся представитель администрации Токсово
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Видео: ВКонтакте / 9kino.live
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