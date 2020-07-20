Сотрудник администрации Токсово извинился за ругань на просьбу убрать за собой мусор

Представитель отдела по связям с общественностью попытался выбросить пакет с отходами прямо на парковке.

Сотруднику отдела связей с общественностью и социальной работы токсовской администрации Илье Кравченко пришлось извиниться за некорректное поведение. Об этом сообщил iVBG.ru.

На днях мужчина выбросил пакет с мусором на парковке во время катания на мотоцикле в Новом Девяткино. Как только местные жители сделали байкеру замечание, он решил дать отпор с помощью крепкого словца и угроз. Видеозапись с конфликтом разместили в ВК-сообществе "Девяткино LIVE | Мурино ".

Впоследствии Илья Кравченко принес свои извинения и признал, что "завелся на ровном месте":

Осознал. Общественное порицание считаю заслуженным. Еще раз приношу свои извинения парню-оператору и его спутнице, и всем свидетелям моего недостойного поведения. раскаялся представитель администрации Токсово

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Видео: ВКонтакте / 9kino.live